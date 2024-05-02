США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии |
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны» |
Россия применила хлорпикрин против Украины |
Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане |
В Азербайджане в календарь профилактических прививок добавлена новая вакцина |
В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном (видео) |
Украина пригласила Азербайджан присоединиться к формуле мира Зеленского, Баку дал согласие |
Против протестующих в Тбилиси применили газ, водометы и резиновые пули (обновлено, фото, видео) |
Парламент Грузии объявил красный уровень безопасности |
Главное Общество

Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана.

«Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с праздником Священной Пасхи, передаю самые искренние пожелания.

В Азербайджане, имеющем древнюю историю государственности, представители разных народов и вероисповеданий на протяжении сотен лет живут в условиях мира и спокойствия, сохраняя без какой-либо дискриминации свой язык и культуру, этнокультурную самобытность. Пропаганда и поощрение богатых традиций толерантности и мультикультурных ценностей нашего народа являются одним из приоритетных направлений проводимой в нашей стране государственной политики.

Сегодня Азербайджанская Республика является уникальным пространством, где существуют атмосфера взаимного уважения и доверия между различными религиями и убеждениями, принципы демократического сосуществования, и вносит важный вклад в развитие межцивилизационных отношений в мире.

В нашем обществе каждый, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, имеет равные возможности для культурного самовыражения. Достойно одобрения, что все этнические и религиозные меньшинства нашей страны, в том числе наши граждане-христиане, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Дорогие соотечественники!

По случаю праздника Пасхи – символа возрождения, новизны, милосердия и добра, еще раз желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.

С праздником вас!», – говорится в поздравительном послании.

Теги:
Из этой рубрики
ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти досрочно
Общество

ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти досрочно

2024/05/02, 16:28
В Азербайджане на одного депутата стало меньше
Общество

В Азербайджане на одного депутата стало меньше

2024/05/02, 16:15
Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны
Общество

Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны

2024/05/02, 16:05
Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Общество

Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

2024/05/02, 15:48
У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб
Общество

У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб

2024/05/02, 15:38
Спецсоветник генсека ООН заявил на встрече с Алиевым о создании рабочей группы для поддержки Азербайджана в процессе COP29
Общество

Спецсоветник генсека ООН заявил на встрече с Алиевым о создании рабочей группы для поддержки Азербайджана в процессе COP29

2024/05/02, 15:10
На автодороге аэропорт-Мардакян-Загульба ограничат движение транспорта
Общество

На автодороге аэропорт-Мардакян-Загульба ограничат движение транспорта

2024/05/02, 14:23
В Азербайджане пройдут Дни российской культуры
Общество

В Азербайджане пройдут Дни российской культуры

2024/05/02, 14:07
Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте
Общество

Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте

2024/05/02, 13:57