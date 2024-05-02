У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб

255 Просмотров

Рядом со станцией метро «Короглу» будет создан новый транспортно-пересадочный пункт.

Информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта.

В целях обеспечения комфортной пересадки пассажиров между видами общественного транспорта на территории станции метро начато создание мультимодального хаба, который соединит автобус, метро, ​​железнодорожный вокзал, стоянку такси, общественный и частный транспортный узел.

– возле железнодорожного вокзала у южного выхода из метро (напротив Национальной арены гимнастики) будет создана трехплатформенная автобусная остановка;

– будут организованы парковочные места для легковых автомобилей;

– будет создана парковка для автомобилей такси;

– будут установлены заправочные станции для электробусов.