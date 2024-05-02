Эльхан Шахиноглу: У России больше нет рычагов давления на Азербайджан

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Прошедший вчера в Баку VI Всемирный форум по межкультурному диалогу ознаменовался множеством знаковых событий, и одним из них можно считать факт приглашения Украиной Азербайджана для участия в предстоящем саммите мира, проведение которого планируется в Швейцарии. Об этом стало известно от заместителя председателя Верховной рады Елены Кондратюк. Также она сообщила, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил, что Баку активно примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в июне этого года.

О какой конференции идет речь и почему мы считаем, что сам факт участия или, наоборот, отсутствия официальных лиц Азербайджана на этом мероприятии представляет интерес?

Вначале несколько слов о самом саммите мира по Украине. Его проведение намечено в швейцарском городе Бюргеншток на 15-16 июня 2024 года. Официальное название мероприятия на английском языке Summit on Peace in Ukraine, то есть Саммит мира по Украине. Организатором выступает не Украина, а Швейцария, от лица которой и рассылаются приглашения участникам, и, как заявили в стране-организаторе саммита, Россия на нем участвовать не будет, приглашение этой стране не отправлено. И это вполне понятно с учетом войны, которая сейчас идет между Украиной и Россией, и того, что идею о проведении саммита подала сама Украина, которая возлагает на него большие надежды в плане международной поддержки.

Чем меньше времени остается до мероприятия, тем больше спекуляций и информационных игр вокруг него разворачивается. Страны, в силу тех или иных обстоятельств, политически близкие к России, утверждают, что на саммит не поедут или не будут представлены там не просто первыми лицами, но и вообще дипломатами не самого высокого уровня. А государства, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Украины, наоборот, говорят о полной поддержке мероприятия. И здесь примером может служить Индия, бывший первый замглавы МИД которой и экс-посол Индии в Москве, Канвал Сибал, заявил, что его страна вряд ли будет представлена на намеченной на июнь в Бюргенштоке конференции по Украине на высоком уровне, так как «эта встреча не очень важна». И, как и следовало ожидать, пишут об этом именно российские СМИ.

Прокомментировать вопрос возможного участия Азербайджана на саммите по Украине Minval.az попросил политолога Эльхана Шахиноглу.

«Участие Азербайджана в июньском «мирном форуме» по восстановлению Украины – правильное решение, – считает эксперт. – Поддержка между государствами является взаимной. Например, президент Ильхам Алиев пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP-29 по изменению климата, которая пройдет в Баку в ноябре. Я думаю, что Зеленский примет участие в этом мероприятии. Это может стать следующей платформой для Зеленского. При этом Украина также обратилась к Азербайджану с просьбой принять участие в «мирном форуме» и получила положительный ответ от Баку».

При этом, по мнению политолога, участие Азербайджана в мероприятии, связанном с Украиной, не навредит отношениям с Россией.

«Азербайджан свободен в принятии любых политических решений, и мы не вмешиваемся в процессы принятия решений Кремлем. У России больше нет инструментов давления на Азербайджан, мы положили конец сепаратизму, и российский военный контингент собирается до конца мая покинуть нашу территорию. Однако России и Азербайджану необходимо продолжать партнерство. Из-за того, что Азербайджан примет участие в саммите мира по Украине, Кремль не откажется от сотрудничества с нашей страной», – сказал он.

Говоря об этом, Э.Шахиноглу подчеркнул, что хотя Азербайджан и будет участвовать в «форуме мира», он не станет присутствовать на заседаниях, которые ему неинтересны.

«Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время встречи с главой нашего МИД Джейхуном Байрамовым в Баку, также назвала темы, по которым Азербайджан примет участие в мероприятии – это энергетическая безопасность и разминирование территорий. Эти темы очень важны для Азербайджана. Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать гуманитарную помощь этой стране. Для Киева этого достаточно», – подытожил Э.Шахиноглу.

Рауф Насиров