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МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова

МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова

Программа конференции по Украине, которую Швейцария запланировала провести 15-16 июня в Бюргенштоке, в настоящее время разрабатывается.

Об этом сообщил Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии (ФДИД), не уточнив, когда предполагается завершить эту работу, передает ТАСС.

«Программа конференции в настоящее время разрабатывается. Дискуссии на эту тему ведутся также между Швейцарией и Украиной», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидается, что конференция продлится чуть больше суток и будет включать в себя как пленарные дискуссии в присутствии всех глав делегаций, так и дискуссии по различным темам в меньших форматах», – пояснили в Берне.

Как сообщили ранее ФДИД, Швейцария пригласила на конференцию по Украине более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи (G7), Группы двадцати (G20) и БРИКС. «Россия на данный момент не была приглашена [на встречу]. Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно – в том числе публично – говорила, что не заинтересована в участии в ней», – отмечается в сообщении.

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