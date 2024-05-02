МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова

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Программа конференции по Украине, которую Швейцария запланировала провести 15-16 июня в Бюргенштоке, в настоящее время разрабатывается.

Об этом сообщил Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии (ФДИД), не уточнив, когда предполагается завершить эту работу, передает ТАСС.

«Программа конференции в настоящее время разрабатывается. Дискуссии на эту тему ведутся также между Швейцарией и Украиной», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидается, что конференция продлится чуть больше суток и будет включать в себя как пленарные дискуссии в присутствии всех глав делегаций, так и дискуссии по различным темам в меньших форматах», – пояснили в Берне.

Как сообщили ранее ФДИД, Швейцария пригласила на конференцию по Украине более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи (G7), Группы двадцати (G20) и БРИКС. «Россия на данный момент не была приглашена [на встречу]. Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно – в том числе публично – говорила, что не заинтересована в участии в ней», – отмечается в сообщении.