Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны»

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Бизнесмен Бидзина Иванишвили обвинил «партию глобальной войны» в намеренном сталкивании Грузии и Украины с Россией.

Политик напомнил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Грузии и Украине давали обещания по поводу вступления в альянс, но так и «оставили стоять на сквозняке» на следующие полтора десятилетия.

«Все подобные решения принимаются партией глобальной войны, которая имеет решающее влияние на НАТО и Евросоюз и для которой и Грузия, и Украина имеют цену только пушечного мяса. Сначала они противопоставили Грузию России в 2008 году, а в 2014 и 2022 годах поставили Украину в еще более сложную ситуацию», — отметил он.

По его словам, «партия глобальной войны» агрессивно настроена в отношении Грузии из-за того, что не смогла «превратить ее во второй фронт». Создатель «Грузинской мечты» подчеркнул, что такие попытки осуществлялись как раз через НПО, финансируемые из-за границы и нацеленные на «лишение Грузии суверенитета».

Пресечь их деятельность, пояснил Иванишвили, и призван закон об иноагентах.