Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН

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Турция станет первой страной из Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая присоединится к поданному ЮАР в Международный суд ООН иску против Израиля и его действий в секторе Газа.

Об этом заявил председатель комиссии по правовым вопросам парламента Турции Джунейт Юксель, передает ТАСС.

«После официального решения президента об участии в иске и завершении нашей юридической подготовки по этому вопросу будет подано официальное заявление. Наша работа по изучению юридических оснований для присоединения к этому делу против Израиля идет уже долгое время. Турция станет первой страной из числа членов ОИС, которая будет участвовать в иске о геноциде Израиля в Газе», – сказал он, выступая перед журналистами в парламенте.

По мнению Юкселя, «продолжающаяся 56 лет политика оккупации Израилем Палестины, 16 лет блокады Газы направлены на то, чтобы аннексировать и колонизировать палестинские земли». Депутат указал, что Израиль допустил явные нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году.

«Международное право должно применяться одинаково ко всем при любых обстоятельствах и без исключений. Международный суд, уверен, будет руководствоваться этим принципом», – сказал он.