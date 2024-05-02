США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии |
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны» |
Россия применила хлорпикрин против Украины |
Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане |
В Азербайджане в календарь профилактических прививок добавлена новая вакцина |
В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном (видео) |
Украина пригласила Азербайджан присоединиться к формуле мира Зеленского, Баку дал согласие |
Против протестующих в Тбилиси применили газ, водометы и резиновые пули (обновлено, фото, видео) |
Парламент Грузии объявил красный уровень безопасности |
Главное Мир

Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН

Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН

Турция станет первой страной из Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая присоединится к поданному ЮАР в Международный суд ООН иску против Израиля и его действий в секторе Газа.

Об этом заявил председатель комиссии по правовым вопросам парламента Турции Джунейт Юксель, передает ТАСС.

«После официального решения президента об участии в иске и завершении нашей юридической подготовки по этому вопросу будет подано официальное заявление. Наша работа по изучению юридических оснований для присоединения к этому делу против Израиля идет уже долгое время. Турция станет первой страной из числа членов ОИС, которая будет участвовать в иске о геноциде Израиля в Газе», – сказал он, выступая перед журналистами в парламенте.

По мнению Юкселя, «продолжающаяся 56 лет политика оккупации Израилем Палестины, 16 лет блокады Газы направлены на то, чтобы аннексировать и колонизировать палестинские земли». Депутат указал, что Израиль допустил явные нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году.

«Международное право должно применяться одинаково ко всем при любых обстоятельствах и без исключений. Международный суд, уверен, будет руководствоваться этим принципом», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане (видео)
Мир

Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане (видео)

2024/05/02, 16:31
Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»
Мир

Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»

2024/05/02, 15:41
МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова
Мир

МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова

2024/05/02, 14:50
Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину
Мир

Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину

2024/05/02, 14:26
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны»
Мир

Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны»

2024/05/02, 13:40
Мастер-класс от Си: смог ли Блинкен запугать Китай
Мир

Мастер-класс от Си: смог ли Блинкен запугать Китай

2024/05/02, 13:36
Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН
Мир

Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН

2024/05/02, 13:29
Дугин отреагировал на протесты в Тбилиси
Мир

Дугин отреагировал на протесты в Тбилиси

2024/05/02, 13:15
В России стали вводить ограничения для мигрантов
Мир

В России стали вводить ограничения для мигрантов

2024/05/02, 12:36