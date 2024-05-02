США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии |
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны» |
Россия применила хлорпикрин против Украины |
Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане |
В Азербайджане в календарь профилактических прививок добавлена новая вакцина |
В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном (видео) |
Украина пригласила Азербайджан присоединиться к формуле мира Зеленского, Баку дал согласие |
Против протестующих в Тбилиси применили газ, водометы и резиновые пули (обновлено, фото, видео) |
Парламент Грузии объявил красный уровень безопасности |
Главное Общество

Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку будет пасмурно

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но вечером местами возможны дожди, ближе к ночи в отдельных районах полуострова интенсивные. Ветер северо-западный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 18-22° тепла.

Атмосферное давление опустится с 754 мм рт.ст. до 751 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 40-45%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях с переходом в мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти досрочно
Общество

ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти досрочно

2024/05/02, 16:28
В Азербайджане на одного депутата стало меньше
Общество

В Азербайджане на одного депутата стало меньше

2024/05/02, 16:15
Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны
Общество

Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны

2024/05/02, 16:05
Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Общество

Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

2024/05/02, 15:48
У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб
Общество

У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб

2024/05/02, 15:38
Спецсоветник генсека ООН заявил на встрече с Алиевым о создании рабочей группы для поддержки Азербайджана в процессе COP29
Общество

Спецсоветник генсека ООН заявил на встрече с Алиевым о создании рабочей группы для поддержки Азербайджана в процессе COP29

2024/05/02, 15:10
На автодороге аэропорт-Мардакян-Загульба ограничат движение транспорта
Общество

На автодороге аэропорт-Мардакян-Загульба ограничат движение транспорта

2024/05/02, 14:23
В Азербайджане пройдут Дни российской культуры
Общество

В Азербайджане пройдут Дни российской культуры

2024/05/02, 14:07
Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте
Общество

Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте

2024/05/02, 13:57