Петер Михалко: Эта сфера имеет особое значение и для отношений ЕС-Азербайджан

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Европейский союз готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать председательство страны на COP29 с целью продвижения решения климатических проблем на более глобальном уровне.

Об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко сказал на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы печати, сообщает Report.

Посол отметил, что в этом году основным направлением сотрудничества между сторонами является тема изменения климата.

«Европейский Союз и Азербайджан остаются близкими партнерами, и мы готовы продолжать наш диалог и тесное сотрудничество. Есть области, которые имеют приоритетное значение. В этом году, очевидно, речь пойдет о борьбе с изменением климата как области глобального значения. Эта сфера имеет особое значение и для отношений ЕС-Азербайджан», – сказал посол.