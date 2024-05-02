Рашад Гасанов: Ненефтяной сектор идет на опережение

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Центральный банк Азербайджана поделился прогнозом по росту экономики на этот и последующий годы. К концу 2024 года валовой внутренний продукт в целом по стране должен составить 3,5-4%, а в следующем году рост ожидается на уровне 3%. При этом рост ненефтяного ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 5,5%, а в 2025 году – на уровне 5-6%. То есть, как и в предыдущие годы, ненефтяной сектор вновь ощутимо опередит нефтяной, что в целом вписывается в экономическую стратегию правительства по развитию Азербайджана. Но на чем именно базируется ненефтяная экономика и какие факторы позволят добиться столь ощутимых результатов?

Отвечая на эти вопросы, эксперт Центра экономического и социального развития Рашад Гасанов отметил, что на фоне уменьшающейся в последние годы добычи ресурсов, азербайджанская экономика демонстрирует определенную динамику развития за счет нересурсного сектора.

«Итоги трех месяцев нынешнего года уже отражают в себе позитивные симптомы, связанные с этим фактором, – сказал он. – В частности, можно выделить строительную отрасль, транспорт и складские хозяйства, размещение туристов и сферу услуг, плюс сектор связи и информационных технологий. В них наблюдается серьезный рост по сравнению со средним уровнем развития в целом по экономике».

Продолжая мысль, эксперт добавил, что в транспорте и складском хозяйстве рост составил 17-18%, в туристическом секторе и сфере услуг – достиг 10%, в строительстве, соответственно, этот показатель равен 12%. И именно этот рост дает основание полагать, что в 2024 году ненефтяной сектор по сравнению с предыдущими годами увеличится в показателях в больших масштабах, чем это было до сих пор. И здесь также следует отметить сферу переработки, где также наблюдается позитивная динамика, где рост составил 10%.

Если говорить о причинах, то Р.Гасанов отметил, к примеру туристический сектор, где, с одной стороны, на росте сказались восстановительные работы, а с другой, увеличение людей, совершающих путешествия, что тоже вытекает из рыночной конъюнктуры. Это, в свою очередь, ведет к росту потребления, что окольным методом стимулирует развитие торгового сектора и приводит к росту потребности на услуги и путем кластеров поддерживает оживление в сфере связи и информационных технологий.

Наряду с этим, инвестиции, направляемые на развитие освобожденных территорий из государственных средств, позволяют развивать строительный сектор. «И наряду с этим, увеличивается пропускная способность Срединного коридора, что уже наблюдается в соответствующий период 2024 года, – сказал экономист. – С одной стороны, растет объем грузов в рамках этого маршрута, а с другой, расширяются возможности авиаперевозок пассажиров, что в целом поддерживает рост транспортного сектора. Все эти факторы вместе отражают тот потенциал, которым обладает азербайджанская экономика и то, что до сих пор он использовался недостаточно интенсивно».

По мнению Р.Гасанова, в Азербайджане на протяжении долгих лет интерес к развитию несырьевого сектора экономики был недостаточно высок, и это и послужило причиной того, что ряд сегментов экономики не развивался в достаточной мере. Но в нынешних условиях, когда уменьшается экспорт углеводородных ресурсов и сужаются возможности в этой области, растет внимание к развитию нересурсной экономики, что подкрепляется также мерами поддержки, которые оказывает финансовый сектор.

«То есть мы наблюдаем расширение кредитного портфеля банков, причем сразу в двух направлениях. Первое и основное – это вложения в предпринимательскую деятельность, а второе – расширение потребительского кредитования, что в свою очередь усиливает экономическую активность. Вот почему сегодня с полной уверенностью можно прогнозировать рост ненефтяного сектора к концу 2024 года», – отметил он.

При этом эксперт считает, что по сравнению с предыдущим годом нынешний рост будет больше, но сегодня сложно определить прогнозы по отдельным секторам. Этому есть свое объяснение, заключающееся в том, что правительство до сих пор не раскрыло объем социального пакета на нынешний год. Это должно было быть сделано и данные, вошедшие в государственный бюджет, рассчитывались, как раз исходя из этого. Но даже несмотря на это, в происходящем в первые месяцы этого года в определенной степени уже можно видеть предпосылки экономического роста. А стабилизация инфляции, в свою очередь, стимулирует производство в стране через нынешний уровень покупательной способности населения, что также является еще одним из факторов, определяющих экономический рост 2024 года.

Рауф Насиров