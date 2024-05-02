В WhatsApp появится новая функция

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В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая ставить реакции во время просмотра медиафайлов.

Об этом сообщает портал WhatsApp.

Отмечается, что в бета-версии приложения для устройств с операционной системой Android обнаружили опцию, благодаря которой пользователь может ставить реакции на фото или видео, не выходя из экрана просмотра.

По мнению разработчиков портала, такая возможность экономит время пользователей и делает приложение для них более удобным. Сообщается, что версия с новой функцией будет доступна большему количеству людей в ближайшее время.