Россия применила хлорпикрин против Украины

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Россия применила «химическое оружие хлорпикрин против украинских сил» в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, заявили в Госдепартаменте США.

Россия также использовала ирританты в качестве средства ведения войны в Украине, что тоже является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, утверждают в ведомстве. В заявлении также говорится, что использование таких химикатов российской стороной не является единичным случаем.

В ведомстве предполагают, что таким образом российские войска, хотели вытеснить украинские вооружённые силы с укреплённых позиций и добиться тактического прогресса на поле боя.