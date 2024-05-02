Китай отказался обсуждать ядерное оружие с США

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Китай отказался от дальнейших консультаций с США по контролю над ядерным оружием с момента последних переговоров в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на комментарий Государственного департамента США.

«Президент США Джо Байден предложил разумные шаги по борьбе против существенных рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере (…) К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — рассказал представитель Госдепа.