К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные территории Азербайджана

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К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом в интервью Xalq qəzeti заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, до конца года планируется возвращение на освобожденные территории 20 тыс. человек.

«Процесс переселения охватит 27 населенных пунктов – 20 сел и поселков, 7 городов. В скором времени начнется процесс переселения в Шушу, а также в Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар и Зангилан. К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории», – сказал он.