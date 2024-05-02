К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные территории Азербайджана

К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Об этом в интервью Xalq qəzeti заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.
По его словам, до конца года планируется возвращение на освобожденные территории 20 тыс. человек.
«Процесс переселения охватит 27 населенных пунктов – 20 сел и поселков, 7 городов. В скором времени начнется процесс переселения в Шушу, а также в Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар и Зангилан. К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории», – сказал он.