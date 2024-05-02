Глава МИД Украины заявил о повреждении более половины энергосистемы страны

102 Просмотров

Свыше половины всей энергосистемы Украины повреждено.

Об этом в интервью журналу Foreign Policy сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Более половины энергетической системы [Украины] повреждено», – сказал он.

В Украине в последние недели из-за значительных повреждений некоторых объектов генерации и передачи электроэнергии наблюдается дефицит мощности в сетях. Энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа, нередко на протяжении всех суток, существенными являются и объемы импорта.