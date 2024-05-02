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Джейхун Байрамов встретился с заместителем председателя Верховной Рады Украины (фото)

Джейхун Байрамов встретился с заместителем председателя Верховной Рады Украины (фото)

1 мая министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк, находящейся с визитом в нашей стране с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о вкладе тесных контактов между Азербайджаном и Украиной в сотрудничество и отметил, что отношения между парламентариями играют важную роль в развитии нашего партнерства в этом направлении.

Байрамов отметил тот факт, что на всех платформах наши страны демонстрируют постоянную поддержку принципов территориальной целостности и суверенитета, которые являются основой наших отношений.

На встрече была подчеркнута важность механизма политических консультаций в направлении дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал другую сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, региональном мире и усилиях по установлению мира.

Украинская сторона выразила благодарность за подход Азербайджана к международно-правовым нормам, особенно принципу территориальной целостности, а также оказанную гуманитарную поддержку. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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