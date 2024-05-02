В США умер второй информатор о дефектах Boeing

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Осведомитель по расследованию о дефектах в продукции авиастроительной компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX, скончался в Соединенных Штатах, сообщила газета Seattle Times.

По ее сведениям, бывший аудитор отдела качества одного из поставщиков Boeing – компании Spirit Aerosystems – Джошуа Дин умер во вторник, 30 апреля, после «неожиданной быстро развившейся инфекции». Отмечается, что Дин вел здоровый образ жизни. Около двух недель назад он был госпитализирован из-за проблем с дыханием, у него была диагностирована стафилококковая пневмония. Несмотря на медицинскую помощь, его состояние быстро ухудшалось.

Как указывает издание, Дин был уволен из Spirit AeroSystems в 2023 году. За год до этого он обнаружил, что механики нарушают технологию сверления отверстий в гермошпангоуте и доложил об этом начальству, однако руководство проигнорировало ситуацию. В ходе той же проверки, он не заметил другой дефект, что и стало причиной его увольнения. Впоследствии он сообщил о ситуации с нарушениями в Федеральное управление гражданской авиации США.

Издание указывает, что в марте умер другой информатор о дефектах Boeing – Джон Барнетт. По заключению судмедэкпретизы, он совершил самоубийство в марте этого года, в то же время он давал показания по делу о проблемах с качеством Boeing. Полиция до сих пор ведет расследование причин его смерти.