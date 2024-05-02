Стали известны новые детали смерти Марадоны

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Появились новые подробности смерти бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. По информации The Sun, легендарный футболист мог умереть неестественной смертью.

В настоящий момент ведётся расследование в отношении восьми врачей и медсестёр, а также психиатра Агустина Косачев.

Как сообщил адвокат психиатра, остановка сердца у Марадоны могла случиться из-за употребления токсичных веществ. Игрок долгое время страдал от кокаиновой зависимости.

Аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.