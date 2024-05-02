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Главное Спорт

Стали известны новые детали смерти Марадоны

Стали известны новые детали смерти Марадоны

Появились новые подробности смерти бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. По информации The Sun, легендарный футболист мог умереть неестественной смертью.

В настоящий момент ведётся расследование в отношении восьми врачей и медсестёр, а также психиатра Агустина Косачев.

Как сообщил адвокат психиатра, остановка сердца у Марадоны могла случиться из-за употребления токсичных веществ. Игрок долгое время страдал от кокаиновой зависимости.

Аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

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