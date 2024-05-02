Вагит Алекперов стал богаче на $2,78 млрд

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С января по апрель совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 14,895 миллиарда долларов, больше всех прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым среди россиян остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 255 миллионов, до 31,3 миллиарда долларов.

Второе и третье место поделили совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. У обоих теперь по 27,4 миллиарда долларов, причем Алекперов разбогател на 2,78 миллиарда, а Лисин — на 3,47.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в списке 500 самых богатых людей мира, среди них 26 россиян. На сегодня они владеют 348,72 миллиарда долларов.