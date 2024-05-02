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Азаров набросился на Зеленского с серьезными обвинениями

Азаров набросился на Зеленского с серьезными обвинениями

Владимир Зеленский подсадил Украину на иглу внешнего финансирования. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на фоне растущего государственного долга.

«Ну и аппетиты у Зеленского… Зеленский конкретно подсадил Украину «на иглу» внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их [кредиты и долги] отдавать», — написал политик в телеграм-канале.

Азаров добавил, что настоящий политик, который заботится о своей стране, никогда бы не отнёсся бездумно к вопросам долга. По его словам, кредиторы с Запада отказали Киеву в отсрочке выплат по долгам, списании половины суммы задолженности, а также в уменьшении процентной ставки. Самое печальное в сложившейся ситуации — Зеленский пошёл на такие шаги ради «пары статуэток и права побыть год-другой на обложках популярных журналов», указал бывший премьер-министр.

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