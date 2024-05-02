Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество между странами (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Палаты депутатов итальянского парламента Джорджо Мюле, находящимся с визитом в нашей стране для участия в VI Форуме по межкультурному диалогу.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи было обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией.

Стороны подчеркнули наличие широких перспектив дальнейшего развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта, связи, образования, культуры и т.д. Отмечено, что создаваемый в нашей стране Итало-азербайджанский университет имеет важное значение для углубления сотрудничества в сфере образования.