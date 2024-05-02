Глава МИД Израиля обвинил президента Колумбии в антисемитизме

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Израиль и Колумбия всегда имели теплые связи, сиюминутные решения не отменят этого, заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац по поводу решения Боготы разорвать дипотношения из-за Газы. При этом он назвал президента этой страны Густаво Петро антисемитом, выбравшим «сторону монстров».

«Президент Колумбии обещал вознаградить убийц и насильников из ХАМАС и сегодня выполнил свое обещание. История запомнит, что Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству <…>. Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не изменит этого», – написал Кац на своей странице в X.

«Государство Израиль продолжит бесстрашно защищать своих граждан», – добавил министр.