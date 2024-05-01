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Наши мастера мини-футбола выиграли турнир в Черногории

Наши мастера мини-футбола выиграли турнир в Черногории

Сборная Азербайджана по мини-футболу стала победителем международного турнира в Черногории.

«Милли» сначала провела третий матч, сыграв с хозяевами поля. Одержав победу со счетом 4:2, команда вышла в финал. Голами отметились Вусал Исаев, Миркамиль Алиев, Турал Нариманов и Эшгин Тагиев, сообщает «Азераспорт».

В решающей встрече «милли» обыграла действующих чемпионов мира Румынию (5:4) и стала победителем турнира. Голы забили Мирмехти Рзаев, Эшгин Тагиев, Тамкин Халилзаде, Камран Гурбатов и Сеймур Мамедов.

Ранее в группе Азербайджан проиграл румынам (0:1) и обыграл Боснию и Герцеговину (6:0)/

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