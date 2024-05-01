Пашинян высказался о дальнейшем развитии событий на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения рассказал, как будут развиваться дальнейшие события в регионе.
Комиссия по делимитации завершает работу в местности, где в настоящее время происходит процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном;
До 1 июля будет уточнен регламент работы комиссии для последующих шагов, включая опыт текущего процесса;
Регламент комиссий будет утвержден в соответствии с внутренним законодательством двух стран;
После этого члены комиссии по установлению границ встретятся, чтобы определить, с каких участков продолжить работу и согласовать действия.
«Неважно что после делимитации сельчане каждый день будут видеть азербайджанцев, важно, что между ними и азербайджанцами будет граница», – заявил Пашинян.