Пашинян высказался о дальнейшем развитии событий на границе с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения рассказал, как будут развиваться дальнейшие события в регионе.

Комиссия по делимитации завершает работу в местности, где в настоящее время происходит процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном;

До 1 июля будет уточнен регламент работы комиссии для последующих шагов, включая опыт текущего процесса;

Регламент комиссий будет утвержден в соответствии с внутренним законодательством двух стран;

После этого члены комиссии по установлению границ встретятся, чтобы определить, с каких участков продолжить работу и согласовать действия.

«Неважно что после делимитации сельчане каждый день будут видеть азербайджанцев, важно, что между ними и азербайджанцами будет граница», – заявил Пашинян.