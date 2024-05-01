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Зурабишвили выступила в поддержку протестующих

Зурабишвили выступила в поддержку протестующих

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у парламента, но также призвала их не раскачивать ворота здания законодательного органа и тем самым не провоцировать полицию.

«Я слежу за вечерними событиями из [президентского] дворца и стою рядом с вами, как неоднократно говорила. <…> Вместе с тем я хочу обратиться к тем пылким молодым людям, которые сегодня делятся с нами своей энергией. Есть вещи, которые не надо делать, оставьте в покое ворота парламента», – сказала Зурабишвили в своем обращении.

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