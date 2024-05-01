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Армения готовится сворачивать военные позиции на границе с Азербайджаном

Армения готовится сворачивать военные позиции на границе с Азербайджаном

Возможно, что некоторые наши боевые позиции перестанут существовать, так как на границе будет стоять не наша армия, а пограничные войска СНБ.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян  в эфире Общественного телевидения.

«В ближайшие годы нашему государству предстоит принимать решения, которые будут иметь определяющее значение. Если мы сможем сохранить нашу государственность, суверенитет и независимость в этот период, то мы сможем обеспечить продолжение существования Республики Армения как независимого государства в течение следующих десятилетий. Это происходит прямо перед вашими глазами», – добавил он.

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