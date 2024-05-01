СМИ России информируют о сегодняшнем выступлении Алиева

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Российские СМИ отвели широкое место выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Диалог ради мира и глобальной безопасности». Об этом сообщает «Азертадж».

В материалах агентства ТАСС отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости положить конец политике неоколониализма, которую проводит несколько крупных европейских стран. В материалах агентства также подчеркивается, что глава государства назвал одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе именно культурное разнообразие и взаимоуважение, в стране представители различных этнических групп и религий живут единой семьей.

«Интерфакс» разместил материал с цитатами из выступления президента Азербайджана на Всемирном форуме в Баку, где глава государства заявляет об активной работе страны для достижения мира с Арменией, о начале процесса делимитации и демаркации границы.

Издание «Ведомости» со ссылкой на слова президента Ильхама Алиева отмечает, что, несмотря на необоснованные политические атаки на нашу страну, Азербайджан предложил мир и что после тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе.

Газета.ру пишет о том, что президент Ильхам Алиев считает важной нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией путем прямых переговоров.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью порталу News.ru отметил, что выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии VI Всемирного форума по межкультурному диалогу оказалось очень созидательным и конструктивным. По его словам, сказанное главой республики очень созвучно с российской повесткой. Речь идет о недопустимости современного неоколониализма, который пытаются возродить европейские державы, указал сенатор.

Журнал «Профиль», телеканал «Россия сегодня» и другие СМИ также рассказали о проходящем в Баку форуме и уделили высокое внимание выступлению президента Ильхама Алиева.