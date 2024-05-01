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Новые антироссийские санкции США коснулись и граждан Азербайджана

Новые антироссийские санкции США коснулись и граждан Азербайджана

Вашингтон в среду, 1 мая, ввёл новые антироссийские санкции. На этот раз под ограничения подпали 29 физических лиц и 250 организаций, в числе которых авиакомпания «Победа», казанский завод «Электроприбор», автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», а также Ярославский моторный завод.

По данным американского минфина, рестрикции введены и в отношении 16 морских судов. Кроме того, США ввели санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны России.

При этом американцы ввели вторичные санкции по РФ в том числе против граждан третьих стран, в их числе Азербайджан и Беларусь. Под новое расширение санкций США попали также китайские и турецкие компании.

Отметим, что санкции США коснулись гражданина Азербайджана Джахангира Алиева, возглавляющего Lahic Energy.

Компания ранее работала в России и находилась в санкционном списке США.

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