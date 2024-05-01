Против протестующих в Тбилиси применили газ, водометы и резиновые пули (обновлено, фото, видео)

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23:22 У здания парламента Грузии протестующие начали уничтожать камеры наблюдения.

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23:16 У парламента Грузии на проспекте Руставели очень много слезоточивого газа и дыма от костров.

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23:14 Рядом с парламентом Грузии протестующие начали разжигать костры.

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22:59 Спецназ начал применять резиновые пули против митингующих, опротестовывающих законопроект об иноагентах, в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По меньшей мере один человек получил ранение. Его оттащили к машине скорой помощи и оказывают медицинскую помощь.

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22:53 В Тбилиси бойцы спецназа применили водомёты и перцовый газ против митингующих, пытающихся раскачать ворота служебного входа в парламент Грузии. Протестующие пытались выломать ворота служебного входа в парламент и забрасывали здание бутылками.

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21:35 В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии, как и в предыдущие несколько дней, вновь собрались тысячи человек, протестующих против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает «Медуза».