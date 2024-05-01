Посол Украины: Встречи в Баку были продуктивными (фото)

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Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады Украины в Баку были продуктивными.

Об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Facebook.

«Я принял участие в церемонии открытия 6-го Всемирного форума межкультурного диалога в Баку с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Кроме того, вместе с главой делегации вице-спикером украинского парламента Оленой Кондратюк, ее советником и бывшим послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко мы провели переговоры с заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адилем Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и исполнительным директором Бакинского Международного центра мультикультурализма Раваном Гасановым», – отметил посол.

