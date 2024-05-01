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Афины поддерживают соглашение между Азербайджаном и Арменией

Афины поддерживают соглашение между Азербайджаном и Арменией

Подчеркивая необходимость мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа, мы приветствуем соглашение, достигнутое 19 апреля в ходе 8-го заседания Комиссии по делимитации и пограничной безопасности государственной границы между армянской и азербайджанской сторонами.

Об этом говорится в заявлении МИД Греции, распространенном в соцсети X.

«Отмечаем, что обе стороны договорились, что процесс делимитации границы будет основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Мы призываем обе стороны продолжать реализацию согласованных шагов и подчеркиваем важность предотвращения эскалации на армяно-азербайджанской границе», – заявили в МИД Греции.

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