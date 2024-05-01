В Азербайджане с начала этого года усыновлено 35 детей

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В Азербайджане в первом квартале текущего года усыновлено 35 детей. Об этом сообщили на заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что в прошлом году был усыновлен 141 ребенок.

В результате реинтеграционных мероприятий, в прошлом году из учреждений социального обслуживания в биологические семьи были возвращены 177 детей, а за 3 месяца текущего года – 39.

Также в январе-марте текущего года удалось предотвратить передачу 62 детей из семей в государственные детские учреждения.