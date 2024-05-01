Аббас Аббасов: БИГ и впредь будет проводить международные мероприятия по борьбе с колониализмом

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Эксперты, политические активисты, представители дипломатического корпуса, члены неправительственных организаций и политических партий из 20 стран приняли участие в конференции «Пусть к деколонизации: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека», проведенной Бакинской инициативной группой в Венском офисе ООН. Это наша девятая международная конференция. Об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, сообщает «Азертадж».

По его словам, Бакинская инициативная группа в течение года продолжит проведение международных конференций, посвященных борьбе с колониализмом.

Подчеркнув, что на первой панельной сессии конференции состоялся обмен мнениями о негативных последствиях ассимиляции и отрицательном влиянии на культуру, религию и язык местного населения, руководитель Бакинской инициативной группы также отметил, что на мероприятии состоялись плодотворные дискуссии.

Напомнив, что участники мероприятия направили обращения к международным организациям, Аббас Аббасов сказал, что БИГ постарается сделать очередные конференции более эффективными.