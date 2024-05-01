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Нетаньяху ждет от Запада давления на МУС в вопросе Израиля

Нетаньяху ждет от Запада давления на МУС в вопросе Израиля

Израиль ждет от Запада давления на Международный уголовный суд (МУС) после сообщений о том, что он может премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главу минобороны Йоава Галанта.

Об этом сообщил глава израильского кабмина на своей странице в соцсети X.

«Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против возмутительного посягательства Международного уголовного суда на неотъемлемое право Израиля на самооборону», – отметил премьер.

По словам Нетаньяху, Израиль ожидает, что страны Запада используют «все имеющиеся в их распоряжении средства», чтобы остановить давление МУС на страну.

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