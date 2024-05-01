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В Стамбуле задержали более 140 участников первомайских демонстраций

В Стамбуле задержали более 140 участников первомайских демонстраций

Полиция Стамбула задержала более 140 протестующих, которые пытались прорвать кордон и проникнуть в закрытые районы в центральной части города, в частности на площадь Таксим.

Об этом сообщает телеканал Halk TV.

По данным вещателя, власти турецкой столицы запретили проводить первомайские демонстрации профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв площадь ограждениями и выставив по периметру усиленные наряды силовиков. Там же находятся машины с водометами. Отмечается, что всего перекрыто около 70 улиц, закрыты для движения дороги, ведущие к площади.

Лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель, желавший выступить гарантом мирного шествия на Таксиме, сообщил, что власти города запретили празднование Первомая, чем нарушили закон и решение Конституционного суда республики.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в свою очередь выразил надежду, что День труда и солидарности пройдет в городе без серьезных инцидентов.

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