Представитель Московского Патриархата: В Азербайджане мы видим прекрасный пример межрелигиозного диалога

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Я прибыл в Азербайджан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чтобы принять участие в форуме, который проходит в эти дни здесь в Баку. Этот форум собрал множество представителей общества, культуры, а также религиозных деятелей.

Об этом Азертадж сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Антоний Волоколамский, который принимает участие в Бакинской встрече религиозных лидеров на тему «Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога» в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Диалог ради мира и глобальной безопасности».

«Одной из важных тем, которые мы будем обсуждать здесь, на площадке этого форума, будет межрелигиозный диалог. Русская Православная Церковь с большой ответственностью относится к этому вопросу. Я как председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата могу сказать, что этой теме мы придаем очень большое значение. Тот факт, что сегодня, в такое неспокойное время, отягченное, к сожалению, многими распрями, конфликтами и противостояниями, о которых сегодня говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем вступительном слове. Он подчеркнул, что в это неспокойное время слово религиозных лидеров очень многое значит. Между религиями существуют множество различий, однако, когда их представители все вместе говорят о необходимости мира, то это представляет огромное значение», – отметил он.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата добавил, что, несмотря на различия между традиционными религиями, их представители разделяют общие нравственные принципы, на основе которых они строят свой диалог, подчеркнув, что религиозные деятели должны вносить посильный вклад в обеспечение гармонии, стабильности, мира и взаимопонимания среди людей.

«Очень важно, чтобы это не оставалось всего лишь благими пожеланиями, очень важно, чтобы мы видели осуществление этого диалога. В Азербайджане мы видим прекрасную модель межрелигиозных отношений, потому что представители различных религий и культур живут вместе на этой замечательной земле. Здесь храмы соседствуют с мечетями. Очень радостно, что здесь в Азербайджане мы видим прекрасный пример осуществления межрелигиозного диалога», – отметил митрополит митрополит Антоний Волоколамский.