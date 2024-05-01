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Украина начала охоту за российскими крылатыми авиабомбами

Украина начала охоту за российскими крылатыми авиабомбами

Украина, похоже, начала охоту за складами с российскими «крылатыми» авиабомбами, которые стали большой проблемой для ВСУ в последние месяцы.

Об этом пишет Business Insider, анализируя последние удары дронов по российской территории.

Издание отмечает, что планирующие авиабомбы крайне трудно перехватить в полете, а сбрасывают их с самолетов далеко за пределами радиуса действия украинских систем ПВО.

Поэтому для противодействия этой угрозе надо бить по самолетам на аэродромах, или непосредственно по складам с бомбами.

Вероятно, именно это и произошло в минувшую субботу, когда десятки дронов-камикадзе ударили по аэродрому «Кущевская», где базируются российские истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно используются для нанесения ударов по украинским передовым позициям с использованием именно планирующих бомб.

По данным британской разведки, кадры с места этого удара свидетельствуют, что дроны попали в склад с комплектами для планирующих бомб. Хотя пока неизвестно, были ли при этом повреждены сами самолеты.

«Способность Украины препятствовать российской тактической авиации, в частности использованию планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны линии фронта», – отметили в британской разведке.

Как отмечает автор публикации, субботний удар по авиабазе «Кущевская» – не первый случай, когда Украина атакует российские авиабазы, где расположены самолеты, способные сбрасывать планирующие бомбы. В начале апреля Украина устроила мощную атаку беспилотников на авиабазу Морозовск под Ростовом.

«Хотя масштабы ущерба окончательно неизвестны, эта атака, похоже, подчеркнула желание Украины устранить угрозу планирующей бомбы до того, как самолет сможет взлететь», – отмечается в публикации.

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