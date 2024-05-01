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В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ

В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ

Немецкие левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине, сообщило издание Bild.

Инцидент произошел рано утром во вторник в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Вскоре после пожара на платформе Indymedia было опубликовано заявление левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за произошедшее.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера», – говорится в заявлении экстремистов, которое цитирует Bild.

Авторы послания утверждают, что Rheinmetall извлекает выводу из объявленного канцлером ФРГ Олафом Шольцем «переломного момента», связанного с началом войны в Украине. По их словам, концерн накапливает «различные старые типы танков», которые «теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью».

«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», – резюмируют авторы послания.

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