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Полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное пропалестинскими демонстрантами

Полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное пропалестинскими демонстрантами

Полицейские взяли штурмом кампус Колумбийского университета, захваченный пропалестинскими студентами-демонстрантами, сообщает The Washington Post.

Правоохранителям потребовалось около трёх часов, чтобы полностью освободить здание от сотни протестующих. Демонстранты требовали от руководства университета прекратить инвестиции в израильские проекты.

Ректор университета Минуш Шафик назвала митингующих вандалами и заявила, что не станет выполнять их требования, всем участникам акции «Гамильтон-холла» она пригрозила отчислением.

По данным СМИ, было арестовано около 50 демонстрантов. Всего в университетах по США было арестовано более 1300 человек.

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