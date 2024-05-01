Армянская оппозиция все еще живет 1993 годом

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Парламентская фракция оппозиционного блока «Армения» в одноименном государстве продолжает чудить. Не может никак смириться и угомониться та самая оппозиция с поражением Армении в войне с Азербайджаном. Отсюда и чудоковатые, если не сказать откровенно провокационные, и, в целом, конечно же, антиармянские высказывания и действия. Ну какой был резон в том, чтобы предлагать армянскому парламенту голосовать за проект, который в целом подготовлен на базе совершенно абсурдного предположения о том, что «основой демаркации должны стать фактически существующие границы 1993 года»? Какие фактические существующие границы 1993 года? Года, когда первая Карабахская война была в самом разгаре и осуществлялся захват азербайджанских земель? Кто чертил эти карты в 1993 году? Армянские полевые командиры, понаехавшие в Карабах из Армении, солдаты сепаратисткой армянской армии Карабаха или представители других недружественных Азербайджану стран, которые тоже в большом количестве принимали участие в той войне с армянской стороны?

Признаться действия оппозиционных армянских депутатов настолько абсурдны и глупы, что напрашивается великое множество вопросов не политического, а чисто медицинского характера, которые, возможно, когда-нибудь помогут разобраться в степени безумия этих людей. И хорошо, что это понимают в самой Армении, поскольку, в целом, депутаты проголосовали против внесения столь провокационного вопроса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в повестку заседания парламента. То есть даже они не стали всерьез рассматривать такой абсурд и принимать его за здравую идею. Есть еще в Армении здравомыслящие люди, которые понимают, что не стоит подставлять под азербайджанский кулак злорадную, но уже совершенно беззубую кривую армянскую усмешку. Реакция может оказаться весьма болезненной для Армении.

Вот почему мы предлагаем представителям фракции оппозиционного блока «Армения» прислушаться к депутату от правящей партии Армении «Гражданский договор» Марии Карапетян, и может даже поклониться ей за ее здравый прогноз. Ведь сказала же она, что предложение оппозиции о принятии за основу границы Азербайджана на момент вступления в СНГ в сентябре 1993 года, по сути, означает возвращение к логике военных действий. Очевидно, что М.Карапетян четко представляет себе, чем такая несусветная глупость грозит Армении.

Понятно, что по мере развития процесса делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией еще не раз в этой стране будут раздаваться воинственные, а потому и очень опасные, прежде всего для самих армян, возгласы и высказывания. Но счастье для всей Армении и рядовых армян наступит лишь того, когда они поймут, что исходить в данном вопросе надо не из того, чего хочет или фантазирует себе отдельный депутат или даже член армянского правительства, а из официальной азербайджанской позиции. Она не держится в секрете и регулярно оглашается: азербайджанская армия стоит на своих границах, и ее обязанность их защищать. Сказано коротко, но ведь очень доходчиво. При этом Баку вернет себе до последнего миллиметра территории, которые некогда были оккупированы Арменией в ходе прежних войн, и более того, которые были отобраны у нашей страны в ходе несправедливого передела азербайджанских территорий.

И вот здесь мы вновь возвращаемся к вопросу карт. Какой год брать за основу при делимитации и демаркации границ? Позиция азербайджанской стороны одна, у армянской – другая. Например, известно, что в Национальном Собрании Армении на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год министр иностранных дел этой страны Арарат Мирзоян заявил, что для Еревана приемлема делимитация границы по картам 1975 года. А сказано это было в июне 2003 года. С этого, наверное, и стоит исходить, но если у сторон будет другое мнение по этому поводу, например, за основу будут приняты более ранние карты, то стороны об этом договорятся сами, без вмешательства оппозиции или любых других сторонних сил. Стороны переговорного процесса – это значит, официальные лица Азербайджана и Армении…

Рауф Насиров