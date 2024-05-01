Армения вновь геополитически загорелась. На этот раз – против Венгрии

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Как уже сообщал Minval, официальный Будапешт блокирует проект поддержки Армении со стороны фонда мира Евросоюза о предоставлении Иревану помощи в размере 10 млн евро в целях способствования «повышению сопротивляемости вооруженных сил» нашего географического соседа и потенциала, направленного «на улучшение защиты гражданского населения во время кризисов и чрезвычайных ситуаций». Венгрия требует включения Азербайджана в эту программу.

Естественно, армянские СМИ забурлили в антивенгерском векторе, ссылаясь на сказанное относительно недавно главой внешнеполитического ведомства Петером Сиярто в преломлении к армяно-венгерским отношениям. Который, по утверждению ряда отдельных источников, «рассыпался в любезностях», заявляя о готовности Будапешта развивать сотрудничество с Иреваном на основании «общих культурных ценностей».

Ну, ладно, мы уже привыкли к тому, что на том или ином историческом этапе армянская общественность в обязательном порядке должна получать порцию информации о том, что на мировой арене проявилось очередное «антиармянское» государство.

Вопрос, однако, в другом. Дело в том, что в принятом решении Будапешта ничего нонсенсного нет, так как оно идет в русле венгерского взгляда на мир. Будапешт уже давно ратует за отказ лидеров Европы от создания «абсолютной гегемонии мнений», что создает невозможность для «рациональных дискуссий в любой сфере». Эту мысль, кстати, озвучил в этом году не кто иной, как г-н Сиярто, к тому же в рамках своего участия в клубе молодых республиканцев в Нью-Йорке.

Именно тогда в преломлении к Евросоюзу он употребил фразу «либеральный мейнстрим», из-за которого, по его убеждению, ЕС не смог противостоять экономическим проблемам, нелегальной миграции и военным действиям в Украине.

Под «либеральным мейнстримом» же Будапешт подразумевает идеологический формат текущей политики лидеров ЕС, согласно которому отличное мнение какого-либо государства от навязываемых ему обязательных решений, преподносимых проявлением «либеральных ценностей и подходов», становится предлогом обвинения в диктаторстве и автократии.

Как раз в контексте данной линии Будапешта решение Венгрии в преломлении к проекту поддержки Армении со стороны фонда мира Евросоюза вполне понятно и адекватно. Вот где, спрашивается, застрял предшествующий этому решению предварительный обмен мнениями? Куда запропастился консенсус, столь трепетно именуемый идеологами Евросоюза основным ключом к жизнедеятельности организации?

В целом, да и в частности, позиция Венгрии известна всем. Элементарно, 30 апреля Петер Сиярто в очередной раз негативно высказался об обсуждении вопроса по отправке в Украину войск странами Запада. Как он выразился, ряд лидеров европейских стран уверены в нахождении Европы в состоянии войны, хотя в реалии воюют Украина с Россией. А ястребиные призывы такого рода, по-Сиярто, становятся неимоверно опасными, провоцируя разговоры об использовании ядерного оружия. В ракурсе чего г-н Сиярто активизировал наличие единой деятельности со стороны государств, ратующих за мир.

Весьма симптоматично, что высказал эту мысль глава внешнеполитического ведомства Венгрии во время своего визита в Душанбе на встрече с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В своем видеообращении из Душанбе добавив, что на сегодня «западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в своего рода в одержимость ядерной войной», после чего прошелся, в том числе, по позиции Эммануэля Макрона.

Таким образом, как усматривается, политика Венгрии по отношению к реалиям на Южном Кавказе в целом, и в аспекте той самой десятимиллионной помощи Армении, имеет далеко не характер региональной направленности. И лучше Иревану не тешить себя надеждой, что Армения является особым субъектом мировой политики, т.к. от субъектности до объектности необходимо пройти значительное расстояние. Речь идет о том, что Будапешт озвучивает свои приоритеты в направлении тех или иных ареалов исключительно в свете своего подхода к формирующемуся на наших глазах новому мировому порядку.

Теймур Атаев