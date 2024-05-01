Токаев о переговорах Баку и Еревана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует согласие Азербайджана и Армении провести переговоры на уровне глав МИД в Алматы.

«Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами», – говорится в сообщении, передает пресс-служба Акорды.

Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ, считает президент Казахстана.

«Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе», – сказал Токаев.