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Алиев: Азербайджан и Армения проводят делимитацию без посредников

Алиев: Азербайджан и Армения проводят делимитацию без посредников

Началась делимитация границ, ведутся даже работы по демаркации. И всё это происходит прямо сейчас, во время моего выступления. Нашим двум странам удалось добиться этого без каких-либо посредников. Это еще раз показывает, что нам не нужны посредники, особенно те, кто преследуют свои цели, не хочет помогать, а хочет вмешиваться в наш регион ради достижения своих политических и экономических интересов. Они лишь хотят вновь подлить масла в огонь».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», начавшего работу 1 мая в Баку, передает Азертадж.

«Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе. После тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе. А достичь такого мира можно достичь только путем нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – сказал глава государства.

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