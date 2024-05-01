США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен заявил, что провел «важный разговор» с грузинскими парламентариями об отношениях Вашингтона и Тбилиси, а также о последствиях принятия закона об иностранных агентах, который якобы был «вдохновлен Кремлем».

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на соцсети чиновника.

«Важный разговор с грузинскими депутатами о наших двусторонних отношениях, включая нашу сильную обеспокоенность по поводу проекта закона об «иностранном влиянии», вдохновленного Кремлем, и его негативного влияния на европейские устремления Грузии», — написал О’Брайен.