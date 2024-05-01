«Nar» готовит специалистов в сфере связи

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Известный своими доступными ценами и предложениями, подходящими каждому, «Nar» продолжает свои долгосрочные социальные проекты в направлении образования. «Nar» продолжает проводить трейнинги в сфере мобильной связи для студентов Азербайджанского технического университета (АзТУ) с целью развития мобильной связи Азербайджана основываясь на местных специалистах.

В рамках продолжающегося уже почти 10 лет сотрудничества между «Nar» и Азербайджанским Техническим Университетом (АзТУ) студенты университета, изучающие технические специальности, участвуют в тренингах в сфере мобильной связи, организованных техническим персоналом «Nar», проводят очные занятия в лаборатории «Nar». и участвуют в программе стажировок «Nar» .

Следует отметить, что технический состав «Nar» формируется из местных специалистов, и чтобы поддержать эту тенденцию, «Nar» с начала года начал сотрудничество с еще одним высшим учебным заведением, специализирующимся в технической области – Азербайджанским технологическим университетом, расположенным в Гяндже по адресу.

Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых «Nar», можно получить на официальном сайте оператора (nar.az).

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.