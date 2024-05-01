Киев просит Баку о машине для обезвреживания мин

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Украина надеется на углубление сотрудничества с Азербайджаном в процессе разминирования своей территории. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной рады Украины Еленп Кондратюк.

Она отметила, что в Баку провела встречу с первым заместителем председателя Агентства Азербайджана по разминированию Бахрузом Маммадовым и его коллегами.

Нардеп подчеркнула, что разминирование деоккупированных территорий – это «тот гуманитарный вызов, который объединяет Украину и Азербайджан».

«Это наша общая проблема, которая приводит, к сожалению, к ранениям и жертвам среди населения обеих стран», – сказала Кондратюк.

Так, по данным экспертов, из-за последствий российской агрессии, Украина сегодня является наиболее заминированным государством в мире. Опасны 174 тыс. квадратных километров украинской территории, заминировано 5,6 млн. гектаров земель.

При этом Кондратюк добавила, что для Азербайджана это тоже «серьезная проблема».

«С 2022 по 2024 год разминировано 134 тыс. гектаров земель и обезврежено более 67 тыс. мин и взрывоопасных предметов. Особенно эта работа усилилась после полной деоккупации Карабахского региона», – говорится в публикации нардепа.

Так, представитель Рады выразила благодарность Азербайджану «за значительную и практическую помощь Украине, которую мы ощущаем в процессе гуманитарного разминирования».

«Азербайджан проводит тренинги по разминированию. Отдельное направление привлечения женщин к этому процессу. Налажено собственное производство современных машин для разминирования. Недавно одну из них для обезвреживания противопехотных мин Азербайджан передал Украине. Сейчас эта техника работает на Харьковщине», – рассказала политик.

Также она обратилась в Баку с просьбой предоставить Украине машину для обезвреживания противотанковых мин.

«Очень рассчитываем на углубление сотрудничества ГСЧС и Агентства по разминированию. На расширение помощи, оказываемой Азербайджаном для очищения украинской земли от смертоносных мин», – сказала Кондратюк.