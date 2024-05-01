Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео) |
Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
В США верят в мир на Южном Кавказе |
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном |
Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму |
Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото) |
МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой |
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено) |
Главное Общество

Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни

Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни

В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьёй. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», начавшего работу 1 мая в Баку, передает Азертадж.

«Мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это — богатый опыт, накопленный веками», – сказал глава государства.

Одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе является именно культурное разнообразие и взаимоуважение, отметил Ильхам Алиев.

«Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным», – отметил президент, подчеркнув, что мы демонстрируем это и в нашей повседневной жизни.

Президент сказал, что для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни
Общество

Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни

2024/05/01, 10:48
Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео)
Общество

Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео)

2024/05/01, 09:59
В Баку концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,2 раза
Общество

В Баку концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,2 раза

2024/05/01, 09:38
Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим посетил NASA
Общество

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим посетил NASA

2024/05/01, 09:15
Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием
Общество

Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием

2024/04/30, 23:53
Украинские депутаты почтили память шехидов (фото)
Общество

Украинские депутаты почтили память шехидов (фото)

2024/04/30, 22:16
Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото)
Общество

Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото)

2024/04/30, 22:06
МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой
Общество

МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой

2024/04/30, 21:43
Повышенная температура в Азербайджане сохранится
Общество

Повышенная температура в Азербайджане сохранится

2024/04/30, 19:44