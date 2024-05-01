Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни

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В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьёй. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», начавшего работу 1 мая в Баку, передает Азертадж.

«Мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это — богатый опыт, накопленный веками», – сказал глава государства.

Одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе является именно культурное разнообразие и взаимоуважение, отметил Ильхам Алиев.

«Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным», – отметил президент, подчеркнув, что мы демонстрируем это и в нашей повседневной жизни.

Президент сказал, что для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни.