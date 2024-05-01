Таджикистан назвал ложными заявления Лаврова

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Вчера, 30 апреля, главы МИД РФ и Таджикистана провели телефонный разговор. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил возмущение обращением Кремля с мигрантами из Центральной Азии.

В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым он заявил, что усилия РФ по контролю за мигрантами, которые въезжают и выезжают с территории России, обостряет таджикско-российские отношения.

Мухриддин подчеркнул, что РФ нарушает права и свободы граждан Таджикистана. Такое обращение с людьми не соответствует принципам таджикско-российской дружбы.

Сироджиддин Мухриддин назвал ложными заявления Лаврова о том, что якобы Кремль не предпринимал после теракта в «Крокусе» конкретных шагов против той или иной этнической и религиозной группы, проживающей в России. Наоборот, в Москве негативно отреагировали только на граждан из Таджикистана. После теракта в «Крокусе» власти РФ усилили репрессии против мусульман, в том числе таджиков.