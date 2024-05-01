Американские компании не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева

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Некоторые поставщики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине. Такой вывод приведен в отчете, который опубликовало во вторник Контрольно-финансовое управление Конгресса GAO (Government Accountability Office).

«Военные структуры [США] заключили или планируют заключить многолетние контракты на закупки, чтобы помочь заменить пять видов вооружений, предоставленных Украине. Однако должностные лица министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих полномочий. Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперед», – отмечается в докладе.