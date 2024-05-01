Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

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Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией о делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения к государственному суверенитету, признания территориальной целостности и нерушимости границ, мирного урегулирования противоречий, отказа от использования или угрозы силой является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

«В условиях агрессивной политики России и постоянных российских угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достижение договоренности о делимитации межгосударственной границы между Азербайджаном и Арменией является дополнительным и важным фактором стабильности. Надеемся на успешную практическую реализацию достигнутых сторонами договоренностей».

Украина заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, сказано в заявлении.