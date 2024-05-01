Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
В США верят в мир на Южном Кавказе |
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном |
Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму |
Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото) |
МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой |
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено) |
Повышенная температура в Азербайджане сохранится |
Главное Политика

Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией о делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения к государственному суверенитету, признания территориальной целостности и нерушимости границ, мирного урегулирования противоречий, отказа от использования или угрозы силой является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

«В условиях агрессивной политики России и постоянных российских угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достижение договоренности о делимитации межгосударственной границы между Азербайджаном и Арменией является дополнительным и важным фактором стабильности. Надеемся на успешную практическую реализацию достигнутых сторонами договоренностей».

Украина заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, сказано в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией
Политика

Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

2024/05/01, 00:10
В США верят в мир на Южном Кавказе
Политика

В США верят в мир на Южном Кавказе

2024/04/30, 23:57
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном
Политика

Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном

2024/04/30, 23:41
Гафарова отметила стратегический характер партнерства между Баку и Пекином (фото)
Политика

Гафарова отметила стратегический характер партнерства между Баку и Пекином (фото)

2024/04/30, 22:23
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено)
Политика

МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено)

2024/04/30, 20:51
Армянские депутаты не стали обсуждать проект против делимитации и демаркации
Политика

Армянские депутаты не стали обсуждать проект против делимитации и демаркации

2024/04/30, 20:40
Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном
Политика

Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном

2024/04/30, 20:00
Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)
Политика

Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)

2024/04/30, 19:39
Россия и Турция проведут политические консультации
Политика

Россия и Турция проведут политические консультации

2024/04/30, 19:17