Трамп обещает силой вышвырнуть нелегалов

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов привлечь нацгвардию, а в крайнем случае и армию, к депортации нелегалов. Об этом сообщает Time.

Он подчеркнул, что если ситуация с мигрантами будет выходить из-под контроля, то у него не возникнет проблем с использованием национальной гвардии.

Трамп добавил, что в реализации идеи о депортации нелегалов планирует опираться на местные правоохранительные органы.

Экс-президент заявил, что если нацгвардия не справится с ситуацией с нелегалами внутри страны и на границе, он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.